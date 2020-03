La primera ocasión que no se pudo celebrar la ‘fiesta deportiva del mundo’ fue en 1916 , cuando Alemania no pudo celebrar los Juegos Olímpicos debido a la Primera Guerra Mundial.

Lamentablemente la historia se repitió en 1 940 debido al segundo gran conflicto bélico al que estuvo sometido el mundo. Justamente fue Tokio que no pudo llevar a cabo los juegos olímpicos por la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucedió con los Juegos Olímpicos de Invierno en ese mismo año y en el mismo país nipón, pero en esta ocasión fue en Sapporo por las mismas razones.

Cuatro años más tarde los Juegos Olímpicos de Londres en 1944 no pudieron llevarse a cabo, la Segunda Guerra Mundial no había concluido y no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento. La misma razón terminó por afectar los Juegos Olímpicos de Invierno en 1944 en la cortina d’Ampezzo, Italia.