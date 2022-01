Hay incertidumbre en la NFL por el futuro de Tom Brady

"Los días que me queden quiero que valgan la pena sea lo que sea que haga, quiero ver a mis hijos crecer, no queda más que disfrutar el momento que tienes. Con el paso de los años he aprendido que este deporte es muy importante para mí, me importa demasiado, pero ahora tengo hijos y ellos me necesitan más que el deporte", dijo el pasado 26 de enero.