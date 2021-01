“Es inexcusable. Lo primero de todo es pedir disculpas. No hay excusas. Soy adulto, ya soy mayorcito y no hay razón alguna para decir algo así. Es terrible. Estoy extremadamente avergonzado”, comentó.

“Yo no soy así, no soy ese tipo de persona, aunque por desgracia me salió así y tengo que reconocerlo. Pido mil perdones. Lo siento por todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos y les pido perdón. Voy a aprender de esto y a ser mejor en el futuro. Lo que hice está mal y no tengo palabras, no sé mucho más que decir”, añadió el ganador del PGA Championship en 2017.