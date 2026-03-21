Atletismo Erick Portillo da a México su primera medalla de plata en salto de altura El atleta mexicano saltó 2.30m, la mejor marca de su prometedora carrera.

Video Erick Portillo gana primera medalla de plata para México en Mundial de Atletismo

México hizo historia este sábado 21 de marzo en el Mundial de Atletismo Indoor de Torún, Polonia, gracias a la medalla obtenida por Erick Portillo en el salto de altura.

El atleta de 25 años oriundo de Chihuahua logró su mejor marca personal al saltar 2.30 metros para colarse al segundo lugar de la competición y así ganar la primera medalla de plata para México en dicha disciplina olímpica.

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El primer lugar lo obtuvo el ucranio Oleh Doroshchuk con la misma marca que el mexicano y el tercer sitio fue un empate para el jamaicano Raymond Richards y el coreano Sanghyeong Woo con 2.26 metros.

Pese a que Portillo consiguió la misma marca que el ganador de la medalla de oro, Erick se quedó con el segundo sitio por criterio de desempate.

La presea de Portillo es la tercera para México en campeonatos mundiales bajo techo. Pereviamente, Alejandro Cárdenas en los 400 metros (1999) y Ernesto Canto en los 50 kilómetros (1987) habían logrado subir al podio.

Erick Portillo sumó la medalla más importante de su carrera hasta el momento en Mundiales Indoor. Sin embargo, desde antes de hacer historia para México, el atleta ya presumía un gran palamarés en categorías juveniles.