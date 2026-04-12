Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, acude a la función de UFC 327
Reacciones diversas provoca la llegada de Donald Trump al Kaseya Center de Miami, para la función UFC 327.
Los reflectores no se centraron en los peleadores para la función de UFC 327 en Miami. La atención se la llevó el presidente Donald Trump, quien hizo acto de presencia en el evento, provocando diversas reacciones entre los presentes.
Personas que le aplaudían y otros que mostraban su rechazo al estar presente en el evento deportivo, en medio de una guerra con Irán.
Trump ingresó poco después de las 21:00 hora local de Miami, para ver el combate entre los semicompletos entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. El mandatario estuvo acompañado por Dana White, presidente de UFC, a quien tomó de la mano en el pasillo principal.
El mandatario de los Estados Unidos se acercó a algunos aficionados para saludarlos y también saludó de mano a los comentaristas de la UFC.
Donald Trump ocupó lugares de primera fila para ver los combates y en varias ocasiones aplaudió a los peleadores entre los rounds. Llamó la atención que el brasileño Paulo Costa mostró respeto al dirigente, al término de su pelea, a lo que Trump le respondió con una invitación a la Casa Blanca.