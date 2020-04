Deportes extraños: El hurling, ¿qué es y dónde se practica?

Definir al hurling de manera breve es casi imposible porque es un deporte que tiene de todo un poco , como velocidad, rudeza, técnica, magia, drama, demanda fuerza, picardía y un talento único para lidiar con una esférica del tamaño de una pelota de beisbol y de un stick o bastón que no se parece a nada en este mundo.

El hurling (da click para conocer más) demanda una enorme resistencia física, estar dispuesto a dar y recibir golpes, a desarrollar talentos únicos como manejar una pelota de un centímetro menos del tamaño de una bola de beisbol (6.5 centímetros de diámetro) y utilizar a cabalidad un bastón o stick llamado 'hurley' o 'camán', que no tiene parangón, para poder destacar en este raro pero apasionante deporte. Este instrumento de juego mide de 70 a 100 centímetros de largo.

Los jugadores utilizan su bastón o hurley para pasar o tirar, o correr con la pelota al rebotarla en el extremo ancho del stick. La esférica se puede patear, pero no la pueden lanzar o recoger del piso con la mano. Los jugadores o hurlers no pueden recorrer más de cinco pasos sosteniendo la pelota, atraparla tres veces seguidas sin tocar el suelo o pasarla de una mano a otra.

Si uno se pone a mirar los highlights de este deporte, no cabe la menor de las dudas que los golpazos que se dan son muy atractivos y pareciera que no hay ley que rija en el campo de juego lo que ahí suceda. Pero nada más lejos de la verdad que pensar eso. Los golpes deliberados, no en plena y franca lucha por la pelota, son penalizados y si una falta se produjera en el área frente a la peculiar portería, entonces se cobra un tiro de penalti desde la línea de los 20 metros.