Si alguien se pregunta en este momento quién es Ralph Macchio, lo más seguro es que la mayoría de las personas no sepan de quién le están hablando. Sin embargo, si la frase es que hoy cumple años Daniel Sam , seguramente los amantes del cine se paren a leer de este artículo y conocer los detalles sobre una de las leyendas del cine de los años 80's.



SUS INICIOS

Ralph George Matthew nació el 4 de noviembre de 1961 en Huntington, Nueva York y comenzó su carrera en la actuación en la década de los 70, como figura principal de comerciales de televisión, aunque su primera gran oportunidad la tuvo en la serie de televisión Eight is enough, donde interpretó a Jeremy Andretti, uno de los personajes principales.