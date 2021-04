Combate Global: Sabori y Becerra se alistan en 'México vs. USA'

Todo está listo para la función de este viernes de Combate Global en la que Pablo Sabori y Salvador Becerra protagonizarán el pleito estelar de la velada 'México vs. USA' .

"Recuerdo haber sentido ese flashazo en el primer golpe que me fracturó la mandíbula durante los últimos 10 segundos antes del final del round.

"Fue algo que me sorprendió haber peleado dos rounds con la fractura, terminar la pelea y perdimos por decisión, no salieron las cosas como las planeamos. Esa fue la última vez que me subí a la jaula con Combate, pero ahora estoy de regreso y muy emocionado".