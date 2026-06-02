Lucha Libre CMLL anuncia funciones todos los días durante meses de junio y julio De lunes a domingo, las funciones se llevarán a cabo en cuatro sedes del Consejo.

CMLL Imagen CMLL

La magia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) no se detiene, durante los meses de junio y julio las emociones de La Mejor Lucha Libre del Mundo aumentarán, con funciones todos los días de la semana.

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En la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Puebla, y la Arena Coliseo de Guadalajara, se convertirán en el punto de encuentro para miles de aficionados, quienes vivirán apasionadamente de vuelos, llaves y castigos.

Las funciones se vivirán de la siguiente manera:

Lunes Clásico en la Arena Puebla a las 8:00 PM

Martes en la Arena México a las 7:30 PM

Martes en la Arena Coliseo de Guadalajara a las 8:30 PM

Miércoles en la Arena México a las 7:30 PM

Jueves de Mitos en el Ring en la Arena México a las 8:00 PM (A partir del 11 de junio)

Viernes Espectacular en la Arena México a las 8:30 PM

Sábado en la Arena Coliseo a las 7:30 PM

Domingo Familiar en la Arena México a las 5:00 PM