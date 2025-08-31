    Más Deportes

    Bache provoca dura caída en el Maratón de la Ciudad de México

    Competidores africanos consiguen triunfar en el recorrido de más de 42km en rama varonil y femenil.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡No puede ser! Bache provoca caída en Maratón de la Ciudad de México

    El Maratón de la Ciudad de México en su edición XLII (42) tuvo un percance en la categoría especiales al derribar a los líderes por culpa de una bache.

    La dura escena se vivió a la altura de la Calzada Chivatito en la zona del Bosque de Chapultepec, donde los que encabezaban la competencia se fueron al piso al no poder esquivar el bache.

    PUBLICIDAD

    Integrantes de la organización de la carrera tuvieron que auxiliar a los dos competidores que cayeron y que pudieron continuar, aunque rebasados por otros.

    En la imagen se puede observar como el líder, de playera azul, trata de librar el bache, pero la reacción no es suficiente y cae derribado. Instantes después, el competidor que le perseguía, de playera blanca, no logra percatarse del incidente del líder y de igual forma cae y choca con el otro competidor.

    ETIOPES GANAN MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO


    Tanto en la rama varonil como femenil, los competidores de Etiopía, Tadu Abate y Bekelech Gudeta, fueron los que lograron triunfar en la Maratón de la Ciudad de México 2025.

    En el caso de Tadu Abate, en la rama varonil, lo consiguió con un tiempo de 2 horas 11 minutos y 17 segundos. Su compatriota, Bekelech Gudeta con 2 horas 28 minutos y 34 segundos en la rama femenil.

    Video Etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta ganan Maratón de la Ciudad de México

    Más sobre Maratón

    1:10
    ¡Destruye su silla de ruedas! Coladera causa feo accidente en Maratón

    ¡Destruye su silla de ruedas! Coladera causa feo accidente en Maratón

    1 min
    Coladera causa feo accidente de silla de ruedas en Maratón de la Ciudad de México

    Coladera causa feo accidente de silla de ruedas en Maratón de la Ciudad de México

    3 min
    Sisay Lemma y Hellen Obiri se imponen en el maratón de Boston

    Sisay Lemma y Hellen Obiri se imponen en el maratón de Boston

    1:07
    Padre del keniano Kelvin Kiptum pide investigación sobre su muerte

    Padre del keniano Kelvin Kiptum pide investigación sobre su muerte

    1 min
    Muere en accidente Kelvin Kiptum, actual récord mundial en Maratón

    Muere en accidente Kelvin Kiptum, actual récord mundial en Maratón

    Relacionados:
    Más Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD