Video ¡No puede ser! Bache provoca caída en Maratón de la Ciudad de México

El Maratón de la Ciudad de México en su edición XLII (42) tuvo un percance en la categoría especiales al derribar a los líderes por culpa de una bache.

La dura escena se vivió a la altura de la Calzada Chivatito en la zona del Bosque de Chapultepec, donde los que encabezaban la competencia se fueron al piso al no poder esquivar el bache.

Integrantes de la organización de la carrera tuvieron que auxiliar a los dos competidores que cayeron y que pudieron continuar, aunque rebasados por otros.

En la imagen se puede observar como el líder, de playera azul, trata de librar el bache, pero la reacción no es suficiente y cae derribado. Instantes después, el competidor que le perseguía, de playera blanca, no logra percatarse del incidente del líder y de igual forma cae y choca con el otro competidor.

ETIOPES GANAN MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Tanto en la rama varonil como femenil, los competidores de Etiopía, Tadu Abate y Bekelech Gudeta, fueron los que lograron triunfar en la Maratón de la Ciudad de México 2025.

En el caso de Tadu Abate, en la rama varonil, lo consiguió con un tiempo de 2 horas 11 minutos y 17 segundos. Su compatriota, Bekelech Gudeta con 2 horas 28 minutos y 34 segundos en la rama femenil.