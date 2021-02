Autoridades de Los Angeles al llegar a rescate de Tiger Woods: "Pudo comunicarse, estaba consciente"

Las autoridades del Condado de Los Ángeles en California dieron una conferencia de prensa en la que explicaron los detalles de cómo se produjo el rescate del golfista Tiger Woods, luego de sufrir un fuerte accidente de su vehículo este martes en la mañana. En el balance se detalló quiénes intervinieron hasta el momento que fue llevado al centro médico más cercano, aún no hay reportes de su estado de salud.

El sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva , aseguró esta tarde que actuaron de inmediato cuando recibieron una llamada telefónica a las 7:18 a.m. donde se pedía la ayuda en el lugar antes mencionado y al llegar al mismo, encontraron un solo vehículo que se salió de la carretera.

De inmediato, cercaron el lugar para proteger la integridad de la persona hasta que aparecieron los servicios de bomberos a las 7:22 a.m. para asistirlos en la tarea de rescate.

Sin reporte de la salud de Tiger Woods

Según la información suministrada más temprano por el departamento de Policía del Sheriff de Los Ángeles, el deportista no iba acompañado en su SUV, una Genesis GV80, la cual iba movilizándose por el norte de Hawthorne Boulevard at Blackhorse Road cuando éste colisionó en las cercanías de Rancho Palos Verdes después de las 7:12 a.m. (hora local).