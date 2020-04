Ángulo Phantom: Esfuerzos de atletas en el aislamiento social

Tras haber sido pospuestos los JJ.OO. de Tokio 2020, los aficionados quedarán en espera de poder asistir el próximo año, algunos tal vez obtengan el reembolso, y otros más no podrán definir su asistencia hasta saber en qué grado los afectará la crisis económica que sigue al COVID-19. Para los atletas no es tan diferente, muchos no saben en qué condiciones llegarán, si podrán llegar, o incluso, algunas como Simone Biles, si es que quieren llegar.