Andre-Pierre Gignac celebrates his goal and Hat-trick of France during the game France vs Shouth Africa, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.



Andre-Pierre Gignac celebra su gol y Hat-Trick de Francia durante el partido Francis vs Sudafrica Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021. Crédito: David Leah/David Leah