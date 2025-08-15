    mas deportes

    Anahí Álvarez gana medalla de oro en Mundial de duatlón en China

    La atleta mexicana se robó los corazones de los espectadores con un sprint de antología.

    Por:
    Juan Regis.
    ¡Sprint histórico y medalla de ORO para México en Mundiales!

    México sigue imparable de cara a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y ahora fue el turno de la triatleta mexicana Anahí Álvarez, quien se consagró campeona mundial con un sprint histórico.

    Álvarez puso en alto el nombre y la bandera de México al ganar la medalla de oro en el Duatlón de los World Games celebrados en Chengdu, China con un tiempo de 1:25:31 superando en el sprint final a la española María Varo, quien llegó dos segundos después.

    Anahí Álvarez, 24 años y uno de los nombres más fuertes de la delegación mexicana de cara a los próximos Olímpicos, protagonizó un cierre de infarto cuando en los últimos 100 metros explotó hasta la última reserva de energía en un sprint que dejó atrás a su aferrada rival para subir al podio como la mejor.

    "Estoy muy contenta y emocionada con toda la gente que han apoyado en este camino. Agradezco a la CONADE y a la Federación Mexicana de Triatlón por apoyarnos para estar aquí participando en este evento y feliz de vivir esta experiencia", comentó tras colgarse la medalla de oro.

    Anahí Álvarez, multimedallista nacional, también presume tres preseas doradas y una de plata en Juegos Panamericanos, además del oro reciente en Mundiales y una plata.

