Anahí Álvarez gana medalla de oro en Mundial de duatlón en China
La atleta mexicana se robó los corazones de los espectadores con un sprint de antología.
México sigue imparable de cara a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y ahora fue el turno de la triatleta mexicana Anahí Álvarez, quien se consagró campeona mundial con un sprint histórico.
Álvarez puso en alto el nombre y la bandera de México al ganar la medalla de oro en el Duatlón de los World Games celebrados en Chengdu, China con un tiempo de 1:25:31 superando en el sprint final a la española María Varo, quien llegó dos segundos después.
Anahí Álvarez, 24 años y uno de los nombres más fuertes de la delegación mexicana de cara a los próximos Olímpicos, protagonizó un cierre de infarto cuando en los últimos 100 metros explotó hasta la última reserva de energía en un sprint que dejó atrás a su aferrada rival para subir al podio como la mejor.
"Estoy muy contenta y emocionada con toda la gente que han apoyado en este camino. Agradezco a la CONADE y a la Federación Mexicana de Triatlón por apoyarnos para estar aquí participando en este evento y feliz de vivir esta experiencia", comentó tras colgarse la medalla de oro.
Anahí Álvarez, multimedallista nacional, también presume tres preseas doradas y una de plata en Juegos Panamericanos, además del oro reciente en Mundiales y una plata.