¡Adiós y gracias! Roger Federer anuncia su retiro del tenis profesional

“Cómo muchos de ustedes saben, en los últimos tres años se han presentado retos para mí en temas de lesiones y cirugías. He trabajado duro para regresar de lleno competitivamente, pero también sé que mi cuerpo tiene capacidades y límites y me están enviando mensajes claros. Tengo 41 años de edad y he jugado más de 1500 juegos por más de 24 años, el tenis me ha tratado de forma más generosa de lo que pude haber imaginado y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, apunta Federer.