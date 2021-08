La levantadora de pesas transgénero fue descalificada por fallos

Hubbard falló en su primer intento de levantar 120 kg por encima de su cabeza. En su segundo intento con 125 kg, pudo levantar el peso y bombeó el puño con satisfacción, sin embargo, los jueces lo dictaminaron como un "no levantamiento". Regresó rápidamente para otro intento con 125 kg solo para no poder sostener el peso sobre su cabeza. Hubbard fue el único de los 13 finalistas que no completó al menos un levantamiento.