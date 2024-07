Thomas Bach, sobre sabotajes en trenes en Paris 2024: "No me precupa"

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó este viernes que su preocupación por la seguridad en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 no ha aumentado tras los sabotajes a la red francesa de trenes de alta velocidad de la pasada madrugada.

"No, no me preocupa. Confiamos plenamente en las autoridades francesas", aseguró el dirigente alemán tras el relevo de la antorcha olímpica en la villa de los deportistas.