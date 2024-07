La lista incluye a siete tenistas, tres piragüistas, tres ciclistas, un nadador y una gimnasta en trampolín, frente a los 335 que participaron también sin bandera en Tokio, cuando aún no había empezado la guerra en Ucrania.

Por decisión del COI, todos los deportistas rusos serán neutrales -no portarán símbolos nacionales y no podrán escuchar su himno- y además no habrá representación rusa en los deportes de equipo.