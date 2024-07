¿Rusia participará en los Juegos Olímpicos Paris 2024?

Por lo general los países que están involucrados en movimientos bélicos, como en este caso Rusia y Bielorrusia, suelen sufrir repercusiones en el plano olímpico. En esta ocasión el COI decidió establecer ciertas sanciones contra las federaciones de estos países. Ante esto, los atletas no podrán representar a sus naciones así que deberán de participar como atletas neutrales, sin ningún tipo de alusión a sus países de origen o a sus símbolos patrios.

Otra restricción importante es que los Atletas Individuales Neutrales no podrán ser parte del desfile inaugural ya que no representan a una delegación como tal. Además, si alguno de ellos se hace acreedor a una medalla, los himnos de sus países de origen no serán interpretados. Está de más mencionar que ningún representante gubernamental de Rusia o Bielorrusia será invitado o acreditado. Finalmente los atletas que en algún momento hayan apoyado públicamente la guerra tampoco podrán ser parte de Paris 2024.