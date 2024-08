Publicidad

" Se me resistía, conseguí e l bronce en mis primeros Juegos y no pude ganarla en los tres siguientes. Estar aquí con 37 años frente a uno de los mejores rivales del mundo, que acaba de ganar Roland Garros, que tiene un tenis de enorme calidad convierte a este en el mayor éxito de mi carrera", aseguró el serbio.

Tras haber conquistado 24 Grand Slam y prácticamente todos los torneos del circuito, Djokovic aseguró que con este triunfo su carrera "está cumplida", pero dijo que sigue teniendo ganas de competir.

"He logrado todos mis objetivos, pero me encanta este deporte y no lo practico solo para ganar, lo practico porque me gusta competir, entrenar, mejorar mi nivel. Este deporte me lo ha dado todo y quiero devolvérselo con sacrificio", dijo el serbio, y afirmó que se entrena "tanto como un joven que está empezando".

Djokovic insistió en que el oro olímpico se le resistía y aseguró que lograrlo "ha sido el obstáculo más difícil" por el que "llevaba años soñando".

El serbio señaló que competir por su país es " lo más grande que puede hacer un deportista" y "llevar la bandera serbia motiva más que ninguna otra cosa", al tiempo que reveló que al final del torneo dio " gracias a dios" por haberle dado éxitos.

"Cuando fui abanderado de Serbia en Londres pensaba que era la mejor sensación que podía alcanzar. Esto lo supera", aseguró.

Insistió en que le llega "en un año muy peculiar" en el que no ha conseguido ningún torneo, pero aseguró que los Juegos "eran la prioridad" porque "era la última oportunidad para conseguirlo".

"Lo dispuse todo para estar en estas semanas en mi mejor nivel. La lesión en Roland Garros lo trastocó un poco, pero pude volver en Wimbledon y llegar a la final, donde Alcaraz me batió de forma justa", señaló.

"Pero ese torneo me dio confianza en mi juego y en mi físico y sabía que aquí iba a ser otro jugador. Creo que perder la final de Wimbledon me ha ayudado hoy, me ha dado confianza, me decía que era imposible hacerlo peor que allí", añadió.

Djokovic alabó a Alcaraz: "Está en una forma olímpica (...) Es un gran competidor. Cuando ha perdido el primer set no ha bajado los brazos, eso demuestra su espíritu luchador. Ha encontrado su mejor nivel en los momentos clave. Cuando he visto que mi golpe de derecha le superaba en el tiro final he sentido algo que no había sentido nunca".

CARLOS ALCARAZ DICE QUE "PROBABLEMENTE" SINTIÓ MÁS PRESIÓN POR JUGAR POR ESPAÑA

Por su parte, Carlos Alcaraz dejó de lado la amargura que demostró en la pista tras la derrota sufrida ante Novak Djokovic en la final de tenis de París 2024, reconoció que el serbio fue mejor en momentos clave y que tal vez sintió más presión por el hecho de jugar para España.

"Probablemente haya sentido, no más presión, pero sí diferente porque estaba jugando por España por el oro. Yo me he metido igual algo más de presión por jugar para España y me enfrentaba con un jugador que quería igual esa medalla. Enfrente había un jugador que lo ha hecho mejor en los momentos clave. No he dado lo mejor en momentos difíciles, no he incrementado el nivel en esos momentos y él sí. Ha sido una presión diferente y puede que haya estado algo ahí la diferencia", señaló el tenista murciano con la medalla colgada al cuello.

