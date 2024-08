Los mexicanos donde quiera hacen fiesta y los Juegos Olímpicos de Paris 2024 no fueron la excepción, sin saberlo y enfiestados pusieron a bailar a policías franceses el corrido de El Gato de Chihuahua , interpretado por los Huracanes del Norte.

“Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa, son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada, así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza, sabía que estaba rodeado e interceptaban llamadas, no entraron pronto por mí, para ver quien más llegaba”, es el verso con el que inicia la pegajosa canción.