Faitelson señala tenso ambiente en París 2024 previo a inauguración

David Faitelson señaló el tenso ambiente que se vive en París 2024 ante el miedo de ataques terroristas de cara a la ceremonia de inauguración.

En Tercer Grado Deportivo, el talento de TUDN señaló desde la capital francesa lo que ha percibido en el ambiente en días recientes y el gran despliegue de seguridad que se ha implementado en los alrededores del río Sena, donde se realizará la inauguración.

"Mi impresión es que hay cierto temor en cuanto a un atentado terrorista, hay que decirlo así, la ciudad está sitiada por la seguridad, una de las grandes ofertas de París fue hacer una inauguración fuera de un estadio.

"Hacerlo en el Sena ha traído nuevas preocupaciones, apenas ayer el gobierno francés reiteró que la ceremonia se haría ahí, a pesar de todos los desafíos y preocupaciones, pero hoy veo una ciudad dividida entre el Sena y toda la seguridad alrededor, y el resto de la parte turística".

Enrique Burak señala que los parisinos son los menos entusiasmados por el inicio de los Juegos Olímpicos.

"La algarabía la van a traer los turistas, pero al parisino como tal no les gusta la idea de la organización de los Juegos Olímpicos, el ambiente por ese motivo es que todavía no se siente, los que van a poner ese ambiente todavía no llegan a la ciudad".

Delegación mexicana promete en París 2024

Sobre las expectativas que se tienen de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, Toño de Valdés señala que no se debe exagerar las posibilidades reales de conseguir subir al podio.

"Me parece 109 atletas es una muy buen representación mexicana, hay que entender qué busca la delegación mexicana en París, no van a ser 20 o 25 medallas, hay atletas que van con posibilidades de medalla y hay quienes van a cumplir su sueño olímpico, pasar la eliminatoria, llegar a una final ese es su tope, pero de todas formas esta delegación me parece que llega con experiencia importante de hace tres años, se acortó el ciclo olímpico, pero hubo muchos cuartos lugares, muchos de esos atletas repiten ahora".

Para Faitelson, el hecho de que México cuente con atletas promesa de medallas olímpicas es casi un milagro considerando el mínimo o nulo apoyo por parte de las autoridades gubernamentales.

"Al final de cuentas habrá que dividir a los atletas que aspiren a las medallas, pero sigue siendo el deporte mexicano el resultado de un milagro, por más que nos digan que este gobierno ha invertido mucho en el deporte, no, siguen siendo esfuerzos de la familia, hemos visto colectas, apoyo de la iniciativa privada, no hay un sistema deportivo apropiado. Hoy Sports Illustrated dio su pronóstico de medallas, pone a México con seis, dos medallas de oro. Me parece una buena estimación".