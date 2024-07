"Sí, la verdad es que sí. Qué más quisiera que hubiera cambiado las cosas pero ya lo he hecho y ya está. Lo di todo, tuve que dar lo mejor de mí en cada clavado. Otro es muy cerca de la medalla, en otro cuarto lugar, en los Juegos Olímpicos. Todavía nos queda el individual, así que adelante, no pasa nada, sé de lo que es hoy. Si lo que toca hoy es el resultado, yo creo que será el próximo.

"La verdad me sentía muy bien, como dice Randal, los gritos, la porra sí se sintieron, sí me motivaron a más y como iba pasando cada clavado me motivaba más y yo lo que quería hacer era el mejor clavado de mi vida. Entonces, no sé, a veces por esas cuestiones de darlo todavía un poco más, pues puede cambiar un poco la sensación de un clavado y a la hora de abrir te puede ir. Pero como te digo, pues ni modo, ya lo he hecho, ya está y ahora nos toca seguir adelante".