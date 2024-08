Completamente roto y entre lágrimas, Emiliano Hernández le pidió perdón a México por no lograr subirse al podio de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 .

“Tengo que pedirle una disculpa a México, a mi familia, no tengo palabras en este momento para describir la tristeza que siento. Una gran disculpa a todos los que me han apoyado”, mencionó llorando en entrevista con TUDN .

“Son tres segundos que me alejan de la competencia de mi vida, nunca lo dije al público, pero siempre soñaba con estar en el podio, repetir la historia de mi hermano y nos quedamos a tres segundos”, señaló.

“El caballo no fue un mal caballo, la culpa es totalmente mía, la ansiedad, la inexperiencia, me faltó temperamento, me faltó carácter.