"Mi experiencia, lo que me pasó fue descansar lo más posible, ya se viene a partir de mañana el reset de la competencia sigue, a seguir adelante, está el mixto, las tres con el individual, tener el foco en continuar, no podemos celebrar, ya que seguimos en competencia, es eso, nuestro festejo fue dormir tarde hoy y tener un poquito de tiempo libre en la villa, mañana seguir dando, nuestra competencia se acaba el 4 de agosto".

"Hoy me levanté como me levanté ayer o antier, normal, solo que empecé a ver como muchas felicitaciones y dije 'ah, gracias', y luego alguien dijo 'tienen entrevista', y dije 'no es un día normal', pero la emoción está, estoy emocionada con la medalla, la he estado enseñando, está padre, digno de compartir, tuv ela oportunidad de compartir esta experiencia con personas cercanas a mí, horas después se siente gratificante".