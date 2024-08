La nueva versión del 'Dream Team' no tiene ni de lejos el mismo impacto que aquel equipo de ensueño que lideraron en los Juegos de Barcelona'92 Michael Jordan , Magic Johnson y Larry Bird. Pero cuando destapa el tarro de las esencias, brota la magia. Y cuando decide apretar el acelerador, no hay quien le tosa.

La tendencia no cambió. Caboclo, pívot del Partizán de Belgrado, seguía inyectando combustible. Aunque la energía no fue suficiente. Brasil cayó con orgullo; y hasta ganó el tercer acto (35-31). Pero no tuvo nada que hacer ante la gran favorita. Caboclo no fue suficiente.