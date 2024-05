Paris 2024 y los deportes que se realizarán ¡en Tahití!

Teahupo’s es un lugar muy conocido para los amantes del surf. Sus olas son consideradas de las mejores para realizar esta actividad, sin embargo, los habitantes han evitado que el lugar se convierta en un espacio turístico. De hecho, no cuentan con mayor infraestructura y no tienen una sola tienda especializada en la práctica de este deporte, lo que deja de manifiesto que el crecimiento económico no es una prioridad para ellos.