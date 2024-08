El portavoz de Exteriores surcoreano indicó que para no que no se violen sanciones es importante asegurarse que los artículos sujetos a las mismas no sean traídos de vuelta a Corea del Norte e indicó que Seúl está " realizando esfuerzos diplomáticos en coordinación con la comunidad internacional para asegurar que se cumplen las sanciones".