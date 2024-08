Boxeadora que venció a Imane Khelif la defiende de críticas en Paris 2024

En medio de esta polémica, Stridsman- quien se alzó con la medalla de oro en la categoría de 60 kilos en los Juegos de la Commonwealth de 2018 y es una de las nueve deportistas del mundo que han podido doblegar en el ring a la boxeadora argelina- consideró que no importa ni la apariencia física ni los golpes de Khelif.

Stridsman también opinó que entonces Khelif, quien debutó en 2018, no le impresionó mucho porque le daba la impresión de que su rival "no estaba usando su alcance" o "que no tenía un buen jab".