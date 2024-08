Premiarán a la boxeadora Angela Carini como si fuera campeona olímpica

Carini se negó a continuar la pelea contra Khelif, de los Octavos de Final de los Juegos, tras recibir un fuerte golpe, al considerar que no estaba en condiciones de seguir en uno de los momentos más polémicos de París 2024.

"No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el 'ring' por el bien de la seguridad", indicó Kremlev.