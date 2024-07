Son dos jugadores de su generación. A pesar de ello, Djokovic aún no piensa en colgar la raqueta. "Todavía no tengo en mente esta idea de jubilación, aunque sé que a mucha gente le gustaría", señaló y dijo que las nuevas generaciones llegan fuerte al circuito.

"Vienen grandes jugadores. Hay dos ahí, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que juegan a un gran nivel. Pero me he mantenido estos últimos años para contemplar los cambios generacionales. Es genial poder vivir todo eso, pero también seguir jugando contra veteranos como Stanislas Wawrinka, por ejemplo.

EL RETO DE DJOKOVIC, GANAR SU PRIMER ORO OLÍMPICO

"Las expectativas siempre son altas. Perdí en semifinales en los pasados Juegos, en Tokio 2021 y eso es algo que todavía no he podido superar. No pudimos prepararnos perfectamente porque el calendario de tenis está muy ocupado. Jugué en Wimbledon porque es el torneo más importante de nuestro deporte. Pero esta es una superficie más blanda, así que me dio tiempo para adaptarme a mi lesión de rodilla. Los últimos cinco días de preparación transcurrieron bien. Me siento más preparado para los Juegos Olímpicos que para Wimbledon y estoy seguro de que eso se demostrará en este torneo", confió el ganador de 24 Grand Slam.