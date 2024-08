Jake Paul apoya a boxeadora Angela Carini tras el escándalo de Paris 2024

Jake Paul brindó su apoyo a la italiana Angela Carini , quién salió entre lágrimas tras haber perdido contra la controvertida Imane Khelif, pugilista que el COI asegura es una mujer con altos niveles de testosterona, mientras que la IBA ha señalado que cuenta con cromosomas XY que no le permiten competir contra mujeres.

“A Angela Carini, aunque tus sueños no se pudieron hacer realidad hoy debido a las locas agendas que están en juego en nuestro mundo en este momento me encantaría ofrecerte pelear en una cartelera preliminar de MVP, para mostrarle al mundo tu talento en una plataforma justa y no contra un hombre. Internet ayudame a encontrarla”, escribió Paul en su cuenta de Twitter.