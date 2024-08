La china He Bingjiao homenajea a Carolina Marín con pin de la bandera de España

La china He Bingjiao , que se clasificó para la final del torneo de bádminton de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 por la lesión de Carolina Marín , homenajeó este lunes en la entrega de medallas a la jugadora onubense , que llegó a Madrid ayudada por unas muletas.

He, que perdió la final ante la primera favorita, la surcoreana Se Young An, por 13-21 y 16-21, posó en el podio tras la entrega de medallas con un pin de la delegación española en señal de cariño y apoyo a Carolina Marín, contra la que estaba perdiendo claramente.

"Por supuesto que estoy muy triste por ello. Es ( Carolina Marín ) una muy buena jugadora, fue muy triste verla lesionarse. Carolina también me dio coraje. Hoy tuve que olvidarme de ello y mirar hacia adelante para luchar por este partido", comentó la china tras la final.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa. Me voy directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale. Allí tomaremos decisiones", indicó la volantista española, campeona olímpico en Río de Janeiro 2016, a los medios.