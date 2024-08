ESTE ES EL CALENDARIO DEL SÁBADO 10 DE AGOSTO DE LOS MEXICANOS EN PARIS 2024

1:00 am – Golf – Final: Gabriela López

1:00 am – Golf – Final: María Fassi

2:00 am – Clavados (Plataforma 10m individual) – Semifinal: Kevin Berlín

2:00 am – Clavados (Plataforma 10m individual) – Semifinal: Randal Willars

2:10 am – Pentatlón Moderno – Semifinales: Mayan Oliver

2:30 am – Canotaje (K-1 500m) – Semifinal: Beatriz Briones

2:59 am - Taekwondo (80kg) Clasificación a Final: Carlos Sansores vs. Paivou Johnouario Gomis (GNB)

3:00 am - Canotaje (K-1 500m) – Semifinal: Karina Alanís

3:56 am – Lucha (65kg) Octavos de Final: Austin Gómez vs. Haji Aliyev (AZE)

6:10 am – Pentatlón Moderno – Semifinales: Mariana Arceo

7:00 am – Clavados (Plataforma 10m individual) – Final: Kevin Berlín*

7:00 am – Clavados (Plataforma 10m individual) – Final: Randal Willars*

10:10 am – Pentatlón Moderno – Final: Emiliano Hernández

11:30 am - Natación Artística (Dueto rutina técnica) - Final: Nuria Diosdado y Joana Jiménez

*en caso de avanzar