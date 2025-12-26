Juegos Olímpicos Decomisan medallas a exatleta olímpico relacionado con red delictiva Autoridades decomisan motocicletas y hasta medallas a un exatleta de Juegos Olímpicos de Invierno.

Video ¿Medallas del narco? Decomisan preseas a exatleta de Juegos Olímpicos

El exatleta olímpico Ryan James Wedding quien compitiera por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002, es buscado por autoridades estadounidenses por presunta implicación en el narcotráfico y autoridades mexicanas decomisaron diversas pertenencias del exatleta.

Dos medallas para quien fuera olímpico de invierno, además de 62 motocicletas, obras de arte, droga, cartuchos y documentos fueron incautados en un operativo que implicó el decomiso en cuatro predios.

Los domicilios incautados se ubican en el Estado de México y la Ciudad de México y autoridades locales dieron a conocer que todo se hizo también con la cooperación binacional con Estados Unidos.

Wedding es acusado de estar involucrado con el cártel de Sinaloa, además de operar una red delictiva transnacional para la distribución de droga, principalmente marihuana.

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer en diciembre que la recompensa para quien ofrezca información que lleve al paradero de Wedding, de quien se cree que está escondido en México, aumentó de 10 a 15 millones de dólares.