“Tenemos también el Final Four y la Champions League , pero con las Eliminatorias vemos si es necesario cambiar formato, si es así cambiaremos, pero ahorita no sabemos si es posible", dijo el directivo.

“El Final Four no va a cambiar, pero todo lo otro sí, no solamente a nivel clubes, sino también el resto de competencias, no sabemos cómo vamos a hacerlo. La Liga de Naciones era una prioridad para la Concacaf, era el nuevo formato que había para Eliminatorias, pero necesitamos estudiarlo”, agregó.