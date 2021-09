En una entrevista con La Voz, el Cachavacha reveló la mala relación que tenía con la directiva: "Los Fassi me sugerían a quién poner y sacar del equipo. En una de las reuniones que tuvimos menos mal que andaba con tapabocas porque se me desfiguró la cara dela calentura; lo que le dije a Juan Pablo (Fassi) es ‘ustedes me vinieron a buscar como entrenador y yo al equipo lo manejo como quiero’, pero me contestó que me iban a seguir sugiriendo por más que yo dijera blanco y ellos negro”.