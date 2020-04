Unidos FC | Volver al futbol tras COVID-19 no será sencillo

Reiniciar las ligas de futbol en el mundo por el COVID-19 no será sencillo. Lo debemos tener claro todos: los protagonistas y también los aficionados.

1.- Marouane Fellaini, que juega en el Shandong Luneng, se le diagnosticó coronavirus. 2.- Un jugador brasileño de la segunda división, de quien no se dijo su nombre, también se infectó. 3.- Los extranjeros que disponen de un visado o de un permiso de residencia no podrán entrar en China.

En Italia, el ministro italiano de Deportes, Vincenzo Spadafora, dijo que "duda mucho, mucho" que la Serie A se reanude a principios de mayo, a no ser que se haga a puerta cerrada.

En México, el torneo no se podrá retomar sino hasta mayo, o al menos no a puerta abierta, pues se declaró Emergencia Sanitaria y se pidió detener todas las actividades no esenciales, mismas que quedarán canceladas hasta el 30 de abril.