Video Resumen | PSG viene de atrás para ganarle en penales al Tottenham

Parecía ser un año de ensueño para Tottenham Hotspur luego de que conquistara su primer título en su historia a nivel internacional con la UEFA Europa League y ahora en lo que parecía ceñirse la corona de Europa con la Supercopa de la UEFA.

Sin embargo, PSG tuvo otros planes en Udine, Italia, territorio peninsular en el que ya había perdido una Supercopa en 1996 cuando cayó frente a Juventus aún en duelo a visita recíproca.

PUBLICIDAD

Los Spurs se vieron consistentes, sólidos atrás, mañosos en la recta final del encuentro para manipular el tiempo del partido, mas no el ímpetu y coraje que inyecta Luis Enrique en sus pupilos, quienes sembraron nervios con su gol para cortar ventaja y luego empatar el juego sobre el tiempo de compensación.

Fue ahí donde el juego se trasladó hasta la definición por penales tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, no hubo prórroga, y ahí fue donde Paris Saint-Germain fue más efectivo con todo y que Vitinha comenzó la tanda con un disparo errado.

Al final, Tottenham no logró hacerse de la victoria y de la Supercopa de la UEFA en Udine, Italia; luego de ponerse al frente de manera parcial 0-2 con goles de Micky Van de Ven al 39’ y de ‘Cuti’ Romero al 48’ en un partido en el que ya no estuvo Gianluigi Donnarumma bajo el arco parisino tras su tormentosa salida.

El surcoreano Kang-In Lee fue el que acortó la desventaja parisina sobre el minuto 85, poco tiempo que parecía imposible que PSG se recuperara, pero lo hizo, y lo hizo con un gol al 90+4’ de Goncalo Ramos para el 2-2 y para enviar el juego a los penales.

Ahí, fallaron Vitinha por el PSG, pero Tottenham erró con Van de Ven, que vio detenido su disparo por el portero Chealier; y Mathys Tel. Nuno Mendes cerró la cuenta y detonó el júbilo para los parisinos con su gol en el último disparo.

PSG sumó su segundo título en el año a nivel internacional de la mano de Luis Enrique, ganó la UEFA Champions League y ahora la Supercopa, poco después de que perdiera la Final del Mundial de Clubes ante otro club inglés, el Chelsea.

PUBLICIDAD

Tottenham se conformó sólo con la UEFA Europa League, la cual ganó con el australiano Ange Postecoglou en el banquillo, mientras que la Supercopa la dejó pendiente con el danés Thomas Frank al frente.

Así fue la definición por penales de la Supercopa de la UEFA:



