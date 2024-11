Dos de los convocados de Francia para el encuentro del jueves, el portero Lucas Chevalier y el defensa Dayot Upamecano , fueron preguntados hoy durante una conferencia de prensa sobre si la cita debería o no celebrarse.

"Puedo comprender por qué algunos hinchas no quieren venir (...) No importa de dónde somos o cuál es nuestra religión, queremos la paz", dijo Upamecano, defensor del Bayern de Múnich, quien rehuyó opinar si el partido debe o no celebrarse.