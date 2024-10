Horario y dónde ver los partidos de la UEFA Nations League:

Israel vs. Francia (Jornada 3) Horario: 12:45 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 PT. Dónde ver: Este partido lo podrás seguir por TUDN y ViX en Estados Unidos.

Inglaterra vs. Grecia (Jornada 3) Horario: 12:45 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 PT. Dónde ver: Este partido lo podrás seguir por ViX en Estados Unidos.

Italia vs. Bélgica (Jornada 3) Horario: 12:45 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 PT. Dónde ver: Este partido lo podrás seguir por ViX en Estados Unidos.

Noruega vs. Eslovenia (Jornada 3) Horario: 12:45 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 PT. Dónde ver: Este partido lo podrás seguir por Zona TUDN en ViX en Estados Unidos.

Horario y dónde ver los partidos de la eliminatoria de la Conmebol:

Bolivia vs. Colombia (Jornada 9) Horario: 2:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

Ecuador vs. Paraguay (Jornada 9) Horario : 3:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados a las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT.

Venezuela vs. Argentina (Jornada 9) Horario: 3:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT.

Chile vs. Brasil (Jornada 9) Horario: 6:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

Horario y dónde ver los partidos de la NFL:

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks Horario: 6:15 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y a las 5:15 pm PT.

Horario y dónde ver los playoffs de la MLB:

Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers (Juego 4) Horario : 4:08 p tiempo del centro de México. En los Estados Unidos 6:08 pm ET, a las 5:08 pm CT y a las 3:08 pm PT.

New York Yankees vs. Kansas City Royals (Juego 4)

Horario: 6:08 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos 8:08 pm ET, a las 7:08 pm CT y a las 5:08 pm PT.