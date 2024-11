Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los ‘Bleus’ , aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

DESCHAMPS TIENE DIFICULTADES PARA JUSTIFICAR LA AUSENCIA DE KYLIAN MBAPPÉ

"He mantenido varias conversaciones con él, he reflexionado y he tomado esta decisión porque creo que es lo mejor", dijo, una fórmula ambigua que repitió en varias ocasiones, al tiempo que señaló que el futbolista "no tiene por qué estar de acuerdo" con él.