Benzema advierte: “Haré todo lo posible para ganar el Balón de Oro”

“Puede ser que me haya costado, pero lo importante es que ahora la gente disfruta de mi futbol y me siento feliz y muy orgulloso. Eso es lo que me da fuerza para intentar cosas sobre el césped, porque siento ese apoyo de la grada y eso me lleva a tratar de hacer cosas bonitas. Jugamos en el Real Madrid, que es el sueño de todos. Y la afición de nuestro club es muy exigente y va al Santiago Bernabéu para ver cosas que no se ven en otros estadios, y eso siempre hay que tenerlo presente”, señaló.