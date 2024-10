Inglaterra vence a Finlandia y se recupera en la Nations League

La apuesta funcionó y Parsley, sin dudarlo, contó con el jugador del cuadro francés. Ahora, después de cuatro partidos, parece que Inglaterra ya tiene a su guía. Se estrenó en septiembre con apenas quince minutos ante Irlanda; después formó pareja en la medular junto a Rice contra Finlandia con victoria (2-0); vio la dolorosa derrota contra Grecia desde el banquillo y volvió al once este domingo otra vez ante Finlandia.

Con esos cimientos, Inglaterra completó una primera parte más que correcta. Sujetó a Finlandia, que apenas gozó de una ocasión al principio por un fallo en una entrega de Guéhi que no aprovechó Topi Keskinen. No hubo mucho más desde el combinado escandinavo, encomendado en triunfar con algún contragolpe salvador que no llegó.