Konaté no titubeó en presumir su outfit en cuanto se percató de las cámaras de los reporteros que presenciaron el desfile de modas en las afueras del hotel de concentración de la selección gala y abrochó el cierre por completo para mostrar la peculiaridad de su vestimenta.

Konaté defendió ausencia de Mbappé

"Creo que no es fácil lo que está viviendo (Mbappé). Él es todavía joven. Si hubiese tal expectación alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se podría haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso", declaró el defensor (1,94 metros), en conferencia de prensa a dos días del partido ante Israel.