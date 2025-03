Horario y dónde ver el Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League

El único tanto del partido lo consiguió Rasmus Hojlund, a los 78 minutos, en el Parken Stadion de Copenhage y quizá el mayor mérito del cuadro dirigido por Brian Riemer no fuera el gol a favor con el que viajará a Portugal, si no el no haber permitido ninguna anotación al conjunto luso y más especificiamente a Cristiano Ronaldo.