Horario y dónde ver el Alemania vs. Francia de UEFA Nations League

Alemania no pudo con la veteranía de Cristiano Ronaldo, quien los dejó tendidos en el terreno de juego al doblegarlos 2-1.

Francia lo intentó, pero no pudo ante la Furia Roja de Lamine Yamal, quien también se ha convertido en un revulsivo con su selección al firmar doblete ante Francia. El marcador final 5-4 a favor de los españoles.

HORARIO Y DÓNDE VER ALEMANIA VS. FRANCIA

Horario: El partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 7:00 AM hora del Centro de México, 9:00 AM hora del Este, 8:00 Hora del Centro y 6:00 AM hora del Pacífico en los Estados Unidos.