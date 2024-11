GRECIA VS. INGLATERRA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE UEFA NATIONS LEAGUE

¿Cuándo es el Grecia vs. Inglaterra?: El partido se jugará el jueves 14 de noviembre del 2024 en el Estadio Olímpico de Atenas.

¿A qué hora es el Grecia vs. Inglaterra?: El juego iniciará a la 1:45 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos lo podrás ver a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

¿Dónde ver? En USA lo podrás ver por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.