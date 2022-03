Ceferin ve "seguro" presencia de Conmebol en la UEFA Nations League

"No puedo darte demasiados detalles en este momento, pero es factible seguro. Ya sabes, después de la creación de la Liga de las Naciones, nuestros equipos ya no juegan tantos amistosos. Los equipos grandes extrañan jugar contra Brasil, Argentina y Uruguay. Nos dicen que les gustaría jugar. Eso sería algo muy bueno, pero aún no estamos en el punto de compartirlo con el público".