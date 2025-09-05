    Italia

    Resumen Italia vs. Estonia: goles y resultado partido eliminatorias de UEFA

    El conjunto de Gattuso gustó y entretuvo a su afición para dejar buenas sensaciones en Bérgamo.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Raspadori pone el 3-0! Italia golea con autoridad a Estonia en la UEFA Qualifiers

    La Selección de Italia goleó a su similar de Estonia en la Jornada 5 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA de cara al Mundial de 2026.

    Los italianos se presentaban ante su gente en Bérgamo con la presión no solo de ganar a una Estonia mucho menos favorita, sino hacerlo jugando bien al futbol y alejar de a poco los fantasmas que los han atormentando en las dos últimas citas mundialistas donde se han quedado fuera.

    PUBLICIDAD

    El conjunto de Gennaro Gattuso dominó en todo el partido, pero su dominio no pudo trasladarse al marcador en todo el primer tiempo pese a tener al menos dos jugadas de gol.

    Sin embargo, la historia fue muy distinta en el segunda parte. A los 58 minutos, Moise Kean finalmente se manifestó en la portería rival de cabeza tras una gran asistencia de 'taquito' precedido de un servicio al corazón del área grande.

    El estadio de Bérgamo explotó en júbilo y finalmente pudo desahogar la frustración de los minutos pasados cuando se equipo llegó y llegó, pero no concretó.

    Estonia no solo perdió concentración con el gol, sino que empezó a dejar espacios que los italianos aprovecharon diez minutos después cuando Mateo Retegui disparó cruzado en linderos del área para el 2-0.

    La seguidilla de goles continuó al 7'1 y 89' con los dobletes de Retegui y Raspadori para que Italia asegurara tres puntos más de cara a su partido contra Israel.

    Más sobre Italia

    1:21
    ¡Doblete de Retegui! Italia golea 4-0 a Estonia en la UEFA Qualifiers rumbo al Mundial 2026

    ¡Doblete de Retegui! Italia golea 4-0 a Estonia en la UEFA Qualifiers rumbo al Mundial 2026

    1:26
    ¡Raspadori pone el 3-0! Italia golea con autoridad a Estonia en la UEFA Qualifiers

    ¡Raspadori pone el 3-0! Italia golea con autoridad a Estonia en la UEFA Qualifiers

    1:27
    ¡Retegui marcó el 2-0! Italia amplió la ventaja sobre Estonia en la UEFA Qualifiers

    ¡Retegui marcó el 2-0! Italia amplió la ventaja sobre Estonia en la UEFA Qualifiers

    1:25
    ¡Karl Hein volvió a salvar! El portero de Estonia sigue siendo figura ante Italia

    ¡Karl Hein volvió a salvar! El portero de Estonia sigue siendo figura ante Italia

    1:27
    ¡GOOOOL de Moise Kean! Italia se adelantó 1-0 sobre Estonia en la UEFA Qualifiers

    ¡GOOOOL de Moise Kean! Italia se adelantó 1-0 sobre Estonia en la UEFA Qualifiers

    Relacionados:
    ItaliaEstonia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD