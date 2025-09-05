Video ¡Raspadori pone el 3-0! Italia golea con autoridad a Estonia en la UEFA Qualifiers

La Selección de Italia goleó a su similar de Estonia en la Jornada 5 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA de cara al Mundial de 2026.

Los italianos se presentaban ante su gente en Bérgamo con la presión no solo de ganar a una Estonia mucho menos favorita, sino hacerlo jugando bien al futbol y alejar de a poco los fantasmas que los han atormentando en las dos últimas citas mundialistas donde se han quedado fuera.

El conjunto de Gennaro Gattuso dominó en todo el partido, pero su dominio no pudo trasladarse al marcador en todo el primer tiempo pese a tener al menos dos jugadas de gol.

Sin embargo, la historia fue muy distinta en el segunda parte. A los 58 minutos, Moise Kean finalmente se manifestó en la portería rival de cabeza tras una gran asistencia de 'taquito' precedido de un servicio al corazón del área grande.

El estadio de Bérgamo explotó en júbilo y finalmente pudo desahogar la frustración de los minutos pasados cuando se equipo llegó y llegó, pero no concretó.

Estonia no solo perdió concentración con el gol, sino que empezó a dejar espacios que los italianos aprovecharon diez minutos después cuando Mateo Retegui disparó cruzado en linderos del área para el 2-0.